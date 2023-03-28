Мать Михаила Саакашвили, Гиули Аласания заявила, что вес экс-президента Грузии упал критически низкого уровня для поддержания нормального здоровья, сообщает РИА Новости.

«Саакашвили уже весит 58 килограммов. Он отравлен, поэтому он не может принимать пищу и необходимый объем калорий. Динамика потери веса сохраняется», — заявила Аласания.

Врач консилиума при аппарате омбудсмена Грузии Георгий Григолия в конце февраля сообщал, что если вес политика снизится до 55 килограммов, то Саакашвили навсегда останется прикованным к постели.