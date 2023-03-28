С 1 апреля Казахстан вводит обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) в торговле со странами ЕАЭС, в том числе с Россией. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В Комитете государственных доходов Минфина страны объяснили меру необходимостью сократить теневой оборот и исключить потери по налогам (НДС). Согласно инициативе, система позволит автоматизировать процесс контроля за поставками товаров через границу.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) расценивают инициативу как барьер для товарооборота на рынке ЕАЭС. В Минэкономики России заявили, что будут следить за ситуацией, чтобы незамедлительно отреагировать при возникновении препятствий для свободного обращения товаров на рынке союза.

Ужесточение контроля за торговым оборотом происходит после объявления стран G7 о планах усилить надзор за исполнением санкций.