В ночь с 27 на 28 марта Россия нанесла массированную атаку по Украине иранскими дронами-камикадзе. В Генштабе ВСУ уточнили, что всего россияне выпустили 15 ударных беспилотников Shahed. Почти все из них сбили украинские силы ПВО.

«Ночью, для нанесения авиаударов, противник задействовал 15 ударных БпЛА типа «Шахед-136». 14 из них уничтожены нашими защитниками. Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины», — отметили в Генштабе.

При этом, по словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попка, в воздушном пространстве столицы противовоздушная оборона сбила 12 БпЛА Shahed.