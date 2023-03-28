Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил уверенность, что милитаризация Японии при поддержке США указывает на то, что из японцев хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы. Об этом он сказал в интервью «Российской газете».

По его мнению, американские власти подталкивают Японию на новую милитаризацию.

Патрушев напомнил о заявлении премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио купит у США 400 крылатых ракет «Томагавк».

«Создаётся впечатление, что из жителей островного государства вновь хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы», — заключил он.