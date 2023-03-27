Во время войны против Украины российские захватчики потеряли более 3,5 тысячи танков. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Более 3500 танков потеряли российские захватчики во время войны против Украины. Таковы данные Генерального штаба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое количество уничтоженных и утраченных боевых машин свидетельствует об их слабой технологичности и неудачной тактике применения.

В 2022 году Россия начала использовать танки разных модификаций, в частности — «Прорыв».

«15 из них захватили украинские военные и эти машины сейчас уничтожают бывших владельцев», — отметили в Минобороны.