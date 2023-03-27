Украинское наступление начнется в ближайшие недели и остается уравнением с большим числом неизвестных, говорится в материале The Wall Street Journal. Сообщается, что после нескольких месяцев поставок вооружений Украина готовится нанести контрудар «в ближайшие недели», и это «очень рискованная кампания, которая определит ход последующих сражений и возможных мирных переговоров».

Украине для успеха потребуется «сочетание навыков и удачи» чтобы найти и использовать слабые места. Украинцы более мотивированы и в некоторых случаях лучше вооружены, в то же время у РФ «были месяцы, чтобы подготовиться».

Также Украина не сможет провести штурм в стиле НАТО, который предполагает массированную воздушную атаку авиацией и ракетами перед атакой, в частности, так делалось в Ираке.

У ВСУ есть лишь ограниченное количество истребителей и боевых вертолетов для развертывания, и «Украина поэтому вряд ли будет рисковать ими в лобовой атаке на ожидающие российские войска», говорит адъюнкт-профессор боевых действий в Военном колледже армии США Джон Нагл.

Скорее всего, контрнаступление Украины начнется с крупной атаки или нескольких небольших атак с использованием высокоточного оружия дальнего действия наземного базирования, включая ракеты и артиллерию.

После первоначального артиллерийского и ракетного обстрела украинские сухопутные войска будут продвигаться большими силами, пишет издание.

Здесь также есть разница с классическими стратегиями НАТО, ведь у Украины ограниченное число современных западных танков.

За фронтовой линией танков, вероятно пойдут французские колесные танки и американские бронемашины Bradley.

Пока вероятной целью наступления называют перерезание сухопутного коридора в Крым, но «Москва, предвидя такое нападение, потратила месяцы на строительство оборонительных укреплений в Запорожской области, что, по мнению некоторых аналитиков, может побудить украинцев вместо этого попробовать другое направление для основного удара», — пишет издание.