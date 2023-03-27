После февральских землетрясений в Сирию на добровольной основе вернулось около 60 тыс. беженцев, лишившихся крова либо потерявших родственников в Турции. При этом военные решительно пресекают попытки нелегального пересечения госграницы.

Об этом в понедельник, 27 марта сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе визита в приграничную с Сирией провинцию Хатай на юге страны, передает «Анадолу».

Говоря о ситуации с мигрантами, Акар опроверг утверждения о том, что после февральских землетрясений власти Турции регистрируют большой поток беженцев из Сирии.

«Утверждения не соответствуют действительности, это ясно и недвусмысленно. Мы провели проверку на линии границы, разговаривали с гражданскими и военными, провели встречи. Сообщили общественности, что все это клевета, и дела обстоят совершенно наоборот. После землетрясения в свою страну добровольно вернулось около 60 тыс. человек»​​​​​​​,- отметил Хулуси Акар.