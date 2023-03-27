В Краснодарском крае РФ нашли новый масштабный могильник наемников частной военной компании «Вагнер». За несколько дней количество могил увеличилось на десятки.

Как сообщают российские СМИ, 16 марта на этом кладбище насчитали около 70 могил «вагнеровцев», а сейчас их уже 84, и учитывая количество ям – эта цифра будет только увеличиваться.

«Очень большое кладбище, все свежие могилы. Нет конца и края. И молоды все, и всех возрастов… Очень большое кладбище в Горячем Ключе Краснодарского края. Столько рядов, столько людей погибло. Там просто не посчитать. Все погибли в конце 2022 года — начале 2023», — говорит голос женщины за кадром.

