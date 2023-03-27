Российская агрессия в Украине обнажила неприглядную правду об Армении и ее участии в конфликте на стороне агрессора. Об этом на прошлой неделе написало издание EU reporter в статье «Армения: кавказский союзник российской агрессии против Украины». Приводим эту статью без изменений:

«Это общепризнанная истина, что Армения — постсоветская демократия на Кавказе, ориентированная на западные ценности». Это могло бы стать началом статьи об Армении в лучшем мире, но вряд ли это можно сказать об Армении 2023 года. То, что касается ее советского прошлого и географического положения, по-прежнему актуально, но ее приверженность демократическим западным ценностям и законным правилам весьма сомнительно, — пишет Джеймс Уилсон.

23 ноября Россия обстреляла ракетами родильное отделение больницы в Вольнянске Запорожской области (погиб новорожденный ребенок), жилой дом и поликлинику в Купянске Харьковской области (двое погибших), жилые дома в Киеве и Вышгороде Киевской области (7 погибших). Еще больше ракет поразило Полтавскую, Винницкую, Львовскую области, Одессу, Днепр и Мариуполь. В тот же день премьер-министр Армении Пашинян приветствовал Путина в Ереване, обратившись к нему со словами «Дорогой Владимир Владимирович» и пожав ему руку .

Это неудивительно, ведь ранее, летом 2022 года, премьер-министр заявлял, что «Россия является стратегическим партнером и союзником Армении».

«Позиции наших стран по принципиальным международным вопросам близки или совпадают», — заявил 11 июля вице-спикер парламента Армении Аршакян.

Это не единичные заявления.

«Россия — ближайший партнер и стратегический союзник Республики Армения, — повторил премьер 7 сентября. 2 ноября спикер парламента Симонян с гордостью заявила: «Могу с уверенностью заявить, что нынешнее правительство Армении является одним из самых пророссийских».

Для сравнения отметим, что с начала войны в Украине Пашинян пять раз посещал Россию, шесть раз встречался с Путиным и 18 раз разговаривал с ним по телефону.

Пашинян был не единственным высокопоставленным армянским чиновником, склонившимся перед Кремлем. Министр обороны Армении, секретарь Совета безопасности и начальник Генштаба побывали в Москве, причем большинство из них — неоднократно. Российская агрессия против Украины явно активизировала военное партнерство двух стран: в сентябре прошли совместные военные учения, а в декабре было подписано соглашение о военном сотрудничестве на 2023 год. В феврале этого года парламентский комитет Армении по вопросам обороны и безопасности ратифицировал соглашение о сотрудничестве между разведывательными службами двух стран в сфере информационной безопасности. Последнее выглядит почти оскорбительно на фоне совместных усилий Украины с западными партнерами по противодействию угрозам со стороны России в этой сфере.

Война в Украине спровоцировала беспрецедентный рост товарооборота между Арменией и Россией: в 2022 году экспорт Армении в Россию составил 2,4 млрд долларов, что на 185,7% больше, чем в 2021 году. Российский импорт в Армению составил 2,6 млрд долларов — рост на 44,5%. 2 февраля этого года Пашинян с удовлетворением заявил: «В наших торгово-экономических отношениях наблюдается большой и устойчивый рост». Он подчеркнул «особую личную роль Владимира Путина … в этой динамике».

Тем не менее, рост экспорта из Армении в Россию происходит не только за счет простого замещения импорта из стран, которые ввели санкции против России. По данным западных официальных лиц, госорганов и исследовательских центров, Армения служит одним из основных российских хабов по закупке товаров в ЕС и Восточной Азии в обход санкций. Особенно процветает параллельный импорт микрочипов, смартфонов и автомобилей через Армению.

«Новые цепочки поставок через Армению… были созданы в течение нескольких дней после введения санкций, и на их расширение ушло несколько месяцев», — отмечается в отчете Европейского банка реконструкции и развития за февраль 2023 года.

2 марта в совместном документе Министерства юстиции, Министерства торговли и казначейства США Армению назвали «сторонним посредником или перевалочным пунктом для уклонения от санкций и экспортного контроля, связанных с Россией и Беларусью».

Армения активно помогает РФ в обходе санкций не только в импорте товаров гражданского назначения. В сентябре Министерство финансов США опубликовало подробную информацию об участии армянской компании в закупке иностранного оборудования для российской военной промышленности. В октябре агентство Bloomberg опубликовало данные о поставках через Армению компонентов европейской техники для использования в российской военной технике. Армения — не только логистический узел, но и центр военно-технического снабжения, который поддерживает путинский режим в его войне против Украины.

Армения стала удобной перевалочной базой для оружия из Ирана. Думается, что украинцы должны «благодарить» армян за то, что в российской армии есть беспилотники, которые наносят ущерб их гражданской и энергетической инфраструктуре, а также убивают мирных жителей. 28 ноября польский журнал New Eastern Europe отметил: «Иран поддерживает войну России против Украины при поддержке Армении, которая помогает Москве обходить санкции, поставляя иранские беспилотники и ракеты через воздушное пространство и аэропорты Армении. Иран Эйр Карго, дочерняя компания Иран Эйр, вылетела из ереванского аэропорта Звартноц в Москву в сентябре 4 и 5, после двух предыдущих полетов 21 и 29 августа (использовались для перевозки иранских беспилотников через Ереван). Россия использовала эти иранские беспилотники и ракеты для террористических атак на украинскую инфраструктуру. США предупреждали Армению о ее тесных отношениях с Ираном и Россией, в том числе во время выступления главы ЦРУ в Ереване летом 2022 года. Он предупредил держаться подальше от тесного военного союза Ирана с Россией, но Армения проигнорировала это предупреждение».

Эти данные, обнародованные крупным изданием, связанным с правительством Польши и Европейской комиссией, показывают, что Армения служит военной и материально-технической базой для войны российско-иранского союза против Украины.

Горькая ирония заключается в том, что Армения предпринимает беспрецедентные меры дипломатического давления на международной арене, чтобы добиться признания «геноцида» армян. Нация, заявляющая о том, что она стала жертвой одного из самых громких преступлений ХХ века, требующая через столетие привлечь к ответственности страны и народы, требующая санкций против своих соседей, сознательно и активно участвует в самом вопиющем преступлении против когда-то братского народа. На самом деле сейчас Армения по уши погрязла в геноциде украинского народа.

Отдел политики Minval.az