Аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве приостановил вылеты на фоне массовых протестов в Израиле против судебной реформы. Об этом пишет израильская газета Haaretz.

Лидер профсоюза аэропортов Израиля и влиятельный член партии «Ликуд» Пинхас Идан сообщил, что в рамках всеобщей забастовки работники главной и крупнейшей авиагавани страны закрывают авиапорт и блокируют выполнение рейсов.

«Вылетов больше нет. Я призываю премьер-министра остановиться и отложить все до окончания праздников. Как член «Ликуда», я говорю вам: вы должны прекратить то, как вы ведете нас, если вы действительно ведете. Я также призываю Ярива Левина остановиться. Только путем диалога мы можем добиться чего-либо», — передает его слова газета.