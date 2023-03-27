НАТО является стороной конфликта в Украине и не скрывает своей главной цели — поражения России и ее дальнейшего расчленения. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«На самом деле страны НАТО являются стороной конфликта», — подчеркнул Патрушев.

Он выразил уверенность, что тема помощи Украине со стороны «доброго» НАТО станет одной из основных на созываемом Вашингтоном в конце марта «Саммите за демократию».

«Сделали из Украины один большой военный лагерь. Направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведдаными, в том числе с помощью спутниковой группировки и значительного числа беспилотных летательных аппаратов. Натовские инструкторы и советники обучают украинских военных, а наемники воюют в составе неонацистских батальонов», — пояснил секретарь Совбеза.

Пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели — поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения, отметил он.

Вашингтон, на словах ратуя за свободу слова, на деле попирает суверенитет других стран и является главным диктатором мира.

«Лицемерно рассуждая о свободе выбора, США, которые сами себя назначили главным диктатором мира, на самом деле будут просто издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны», — сказал он, комментируя предстоящий «Саммит за демократию».

Патрушев обратил внимание, что это мероприятие, организуемое аппаратом Белого дома, «безусловно, проводится в рамках фактически стартовавшей президентской гонки США».

По его мнению, саммит станет «очередным собранием в пользу мироустройства, где Вашингтон хочет вечно играть центральную роль, а инакомыслящим ожидаемо приклеят ярлык «недемократических государств».

«В очередной раз Штаты объявят себя защитником международного права, при этом обязательно заявят, что мир должен жить по их правилам. В адрес геополитических противников с трибуны озвучат заведомо лживые обвинения в военных преступлениях и коррупции, но, как обычно, закроют глаза на реальные акты геноцида и финансовые махинации, совершаемые с одобрения Белого дома», — предположил возможные итоги встречи секретарь Совбеза РФ.

Также, считает он, прозвучат обещания приложить усилия, чтобы накормить голодающих и вызволить из тюрем несправедливо осужденных.

«Однако умолчат, что в американских тюрьмах находится около пятой части всех заключенных в мире, в том числе осужденных на несколько пожизненных сроков. С особым рвением станут отстаивать права сексуальных меньшинств и навязывать всему миру зеленую повестку, усугубляя энергетический кризис в странах-сателлитах», — предупредил Патрушев.