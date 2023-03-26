Пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местной прессы о протестах во Франции и призвал правительство этой страны уважать конституционные права своих граждан.

«Осуждаем чрезмерное и непропорциональное применение силы сотрудниками правоохранительных органов против протестов во Франции, а в некоторых случаях и бесчеловечное поведение по отношению к протестующим. Совет Европы и международные правозащитные организации должны расследовать случаи насилия и потребовать принятия соответствующих мер», — заявили в МИД.