27 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

По сообщению Национальной службы гидрометеорологии, утром местами ожидается слабый туман, небольшая изморось. Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-11°, днем — 16-21° тепла. Атмосферное давление понизится с 762 мм до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ожидается на уровне 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана в некоторых местах временами ожидаются осадки, которые в северных и западных районах могут быть интенсивными. В высокогорных районах вероятно выпадение снега. В некоторых местах временами туман. Западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 6-11°, днем 16-21° тепла, в горах ночью 0-4°, днем 4-8° тепла.