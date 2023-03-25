Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил журналистам Financial Times.

По его словам, поездка лидера КНР «сделала мир безопаснее, уменьшив вероятность того, что путин применит ядерное оружие». Он добавил, что Си Цзиньпин ясно дал путину это понять в ходе поездки в Москву, где он представил свой «мирный план», в котором как раз говорилось о невозможности применения ядерного оружия.

Вместе с этим глава евродипломатии отметил, что не видит доказательств того, что Китай намерен поставлять России оружие.