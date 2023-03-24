Управление по борьбе с наркотиками США (УБН) вместо полицейских GPS-трекеров использовало геометку AirTag для отслеживания оборудования для изготовления наркотиков.

Информация об этом была размещена на портале Macrumors.

Оказалось, что в мае 2022 года пограничники перехватили две посылки из Китая, в которых обнаружили пресс и красители для таблеток, после чего уведомили УБН о находке. Прибывшие агенты американского УБН поместили в посылку геометку Apple AirTag, чтобы выследить заказчиков, которые могли являться производителями запрещенных веществ.

Причем в отчете УБН не говорится, почему в ведомстве решили использовать гаджет Apple вместо специальных GPS-трекеров. В отчете лишь отмечено, что точная информация о местоположении посылки позволит следователям получить доказательства в отношении подозреваемых.

Один из детективов в отставке, поговоривший с журналистами, предположил, что такое решение обусловлено тем, что AirTag обеспечивает более надежную связь, чем другие устройства.

Чем закончилось дело, не сообщается.