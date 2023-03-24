В Турции удалят 101 миллион тонн мусора и обломков после февральских землетрясений. Об этом 24 марта сообщила газета Hürriyet.

По меньшей мере 2,5 миллиона тонн мусора, образовавшегося из-за стихийного бедствия, можно отправить на переработку.

В министерстве окружающей среды страны заявили, что объем обломков и мусора, оставшихся после землетрясений, составляет примерно 46 миллионов кубометров.

Только в южной провинции Хатай будет удалено более 16 миллионов тонн мусора.

Власти подчеркнули, что на месте работ постоянно проверяется наличие и количество асбеста, чтобы исключить загрязнение воздуха. Места для утилизации мусора планируют устроить на общественных территориях, если подходящих не найдется — будут использоваться заброшенные пастбища.

Кроме того, в министерстве заверили, что жители сильно поврежденных и разрушенных домов смогут получить назад свои ценные вещи. Их будут доставать из-под обломков в первую очередь и передавать владельцам.