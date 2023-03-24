Сын американского актера Стивена Сигала Доминик стал гражданином России. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Мужчина получил паспорт РФ вслед за знаменитым отцом. Отмечается, что о наличии российского гражданства у 33-летнего Доминика Сигала ранее было неизвестно.

Стивен Сигал — гражданин России. С 2018 года он занимает пост специального представителя Министерства иностранных дел России по российско-американским гуманитарным связям. Кроме американского и российского у Сигала есть также сербское гражданство.