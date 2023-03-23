«Разыскиваемый за военные преступления» президент РФ Владимир Путин ведет «войну на истощение» и не планирует мира в Украине. Поэтому Западу необходимо подготовиться к поставкам военной помощи Киеву в течение длительного времени. Об этом предупредил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian. Он отметил, что члены НАТО на следующем саммите альянса в литовской столице Вильнюсе должны договориться тратить как минимум 2% ВВП на оборону.

По словам Столтенберга, ожесточенные бои, которые в настоящее время происходят вокруг Бахмута, демонстрируют, что Россия готова «бросить еще тысячи и тысячи солдат, понести много потерь ради минимальной выгоды».

«Президент Путин не планирует мира, он планирует новую войну. Россия наращивает военно-промышленное производство и обращается к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея, и другим, чтобы попытаться получить больше оружия», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что США, Великобритания, Франция, Германия и другие западные государства должны быть готовы поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени. «Потребность останется, потому что это война на истощение; речь идет о промышленных мощностях для оказания поддержки», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что в настоящее время боевые действия были настолько интенсивными, что Украина использовала артиллерийские снаряды — 4-7 тысяч в день против 20 тысяч у России — опережая западные производства. «Текущие темпы расходования боеприпасов выше нынешних темпов производства», — сказал Столтенберг.