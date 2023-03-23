Евгений Пригожин, создатель ЧВК «Вагнер», готовится свернуть операции своей частной армии в Украине после того, как российское военное командование сократило ключевые поставки людей и боеприпасов. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

«Пригожин, которого силовики и политический истеблишмент рассматривают как растущую угрозу, борется с нехваткой рабочей силы и боеприпасов в Украине после того, как ему запретили вербовку из тюрем, его основного источника новобранцев, и лишили припасов. Войска «Вагнера» до сих пор не смогли взять свою главную цель — украинский город Бахмут, несмотря на месяцы попыток и ошеломляющие потери. По словам источников, теперь Пригожин планирует снова сосредоточить внимание на Африке»,- пишет издание.