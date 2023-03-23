В прошлом году Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения трудоустроило около 200 человек, освободившихся из мест лишения свободы. Об этом Minval.az сообщил директор Департамента стратегических коммуникаций Государственного агентства занятости Маис Мусаев.

По его словам, агентство постоянно уделяет внимание обеспечению занятости лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Согласно статье 1.1.22 Закона «О занятости населения», для них выделяются рабочие места на основе квоты и оказывается помощь в трудоустройстве.

Создаются также условия для участия в программе самозанятости лиц, освобожденных от отбывания наказания исправительных учреждениях. Так, в прошлом году в программе было задействовано 304 человека из этой категории. На полученные активы они основали небольшие семейные фермы.

«В этом году работа в этом направлении продолжается, и среди участников программы есть лица, освобожденные от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях. Эти лица также участвуют в оплачиваемых программах социальной работы или курсах профессиональной подготовки, организуемых агентствами по трудоустройству», — сказал он.

Согласно законодательству Министерство труда и социальной защиты населения выплачивает единовременное пособие в размере 4-кратного размера минимальной месячной заработной платы лицам, освобожденным от отбывания наказания в учреждениях исполнения наказаний и нуждающимся в медико-социальной помощи.

«С ростом минимальной заработной платы в нашей стране увеличивается и размер единовременного пособия, адресованного этим людям», — заключил он.

Отдел новостей Minval.az