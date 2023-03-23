Патологическая страсть представителей «многострадального» к перевиранию фактов, подмене понятий, фальсификации действительности известна всем и давно. Вся армянская история зиждется на лживых базовых принципах о своей исключительности, изобилуют несуществующими открытиями «великих» хаев, перевернувших мировоззрение человечества, и конечно же, бесконечными «геноцидами».

Понятное дело, что зараженные «геноцидным» синдромом во всех своих бедах обвиняют исключительно турок и азербайджанцев. Конечно же, разоблачать ложь наших бесноватых соседей не представляло трудности и ранее, а сегодня, в век развития информационных технологий, это и вовсе пустяк.

После сокрушительного поражения в 44-дневной войне «ген лжи» дал о себе знать в особо острой форме. Вирус дезинформации в отношении азербайджанцев витает во всех слоях армянского общества. Врут все: начиная от какого-нибудь пьяного сапожника Хачика и заканчивая премьер-министром Николом.

К примеру, совсем недавно Minval писал о том, что армянскому депутату Тагуи Товмасян на границе с Арменией померещилась скопление вооруженной техники азербайджанцев. Поверившая в собственную ложь депутат не могла отказать себе в удовольствии дискредитировать Азербайджан, и села строчить кляузы во все международные структуры. Однако, весь ее труд оказался напрасным: армянская «деза» была разоблачена…армянином. Да еще каким. Самим министром обороны Армении Суреном Папикяном.

Впрочем, многочисленные нырки соседей в собственные экскременты лжи не могут искоренить в них страсть к клевете в адрес азербайджанцев. Вот еще один совсем свежий пример. Вчера утром армянское издание «Грапарак» опубликовало новость, лишний раз свидетельствующую о «кровожадности» азербайджанцев.

«Вчера стало известно, что на территории озера Сев Лич в Сюникской области азербайджанцы похитили военнослужащего-контрактника ВС Армении, 37-летнего жителя Хндзореска Мартина Гюльнаджаряна, который является отцом троих детей», пишет газета «Грапарак» со ссылкой на минобороны Армении.

По утверждению издания, контрактник был пленен на суверенной территории Армении, доставляя продовольствие для военнослужащих, осуществляющих боевое дежурство на позициях. Выделив красным шрифтом семейное положение Гюльнаджаряна, газета пыталась, несомненно, выдавить слезу жалости у международного сообщества. После издание переходит ко второму акту концерта по заявкам радиослушателей, обрушиваясь с критикой на европейские структуры.

«Примечательно, что наблюдатели ЕС в Армении молчат об инциденте, в то время, как Никол Пашинян озвучивал амбициозные заявления о том, что наблюдатели ЕС будут развернуты вдоль всей границы Армении, и будут контролировать приграничные инциденты, фиксировать, кто совершает провокационные действия», — пишет «Грапарак».

Но радость от очередной пакости армянской стороны длилась недолго. Запущенная «утка» полетала всего лишь 23 минуты. Именно спустя столько времени пресс-служба минобороны Армении заявила, что «военнослужащий ВС Армении М. Г., который 21 марта заблудился при доставке на машине продовольствия на боевой опорный пункт, в результате поисково-спасательных работ 22 марта обнаружен. Жизни военнослужащего ничего не угрожает». Кстати, Минобороны Азербайджана еще раньше опровергло эту фейковую информацию.

Конфуз, конечно, анекдотичный. Нетрудно представить себе досаду наших армянских коллег, убедившихся, что никакого пленения Гюльнаджаряна не было. Равно как и не было никаких азербайджанцев, его пленивших. Даже следов пыток со стороны несуществующих в Армении азербайджанских военнослужащих на теле заблудившегося контрактника не обнаружили. Таким образом, в течение всего лишь нескольких дней армянская ложь была разоблачена дважды. Причем речь идет о том, что «утку» пристрелили сами же армяне.

А вот насчет молчания европейских наблюдателей «Грапарак» все же прав. Только вот не по поводу фейкового похищения армянского военнослужащего, а в вопросе регулярных незаконных доставок военных грузов и военнослужащих из Армении в Карабахский регион.

Наглым образом, европейцы видят и вопят о «блокаде» Лачинской дороги, но в упор «не замечают» того, что творится у них под носом.

А что касается курьеза с незадачливым Гюльнаджаряном, то, откровенно говоря, приятно осознавать, что армяне сели в очередную информационную «лужу». Хотя, как в старом анекдоте, «ложечки хоть и нашлись, но осадок остался»…

Фарид Теймурханлы