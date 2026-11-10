Британский писатель-фантаст М. Джон Харрисон получил Букеровскую премию за роман «Конец всего» (The End of Everything). Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Харрисону 81 год. Он стал самым возрастным обладателем Букеровской премии в истории. Он стал первым в истории лауреатом Букеровской премии, пришедшим из мира научной фантастики.

Книга представляет собой сатирическую антиутопию. Ее действие разворачивается спустя годы после загадочной катастрофы, приведшей к краху привычного общественного уклада.