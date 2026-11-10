Президент США Дональд Трамп прокомментировал скандал вокруг гендиректора компании Nvidia Дженсена Хуанга, который признался в измене жене и в романе с китаянкой, заподозренной в шпионаже.

«Сегодня я поговорил с Дженсеном. Он сказал мне, что никогда не знал, что эта женщина была шпионкой, и я действительно ему верю», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что считает Хуанга «человеком очень высоких моральных качеств», который «проделал потрясающую работу» для страны.

«Знаете, если задуматься, у него есть чип, который опережает технологии на 10 лет. Его даже невозможно скопировать из-за сложности конструкции. Я просто надеюсь, что проблем не возникнет. Я прочитал его заявление и верю, что он очень сильно страдает — в особенности из-за своей семьи, своей жены, которую он любит», — сказал Трамп.

В ответ на вопрос, отправится ли глава Nvidia с ним в поездку по Азии, президент США сказал, что «безусловно, взял бы его с собой». «Я не слышал, чтобы он сделал что-то плохое. Он имел дело с кем-то, но ведь все остальные тоже с кем-то имеют дело», — добавил Трамп.