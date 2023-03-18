Информационная составляющая в войне с противником, несомненно, является немаловажной деталью в общей картине происходящего. Конфликтующие стороны используют данное «оружие» для достижения двух целей. Во-первых, умело проводимая пропаганда психологически «ломает» врага, создавая ему препятствия. Во-вторых, она же поднимает дух своих, давая понять, грубо говоря, победа будет за нами. Этим приемом в войнах пользовались и пользуются все, без исключения, государства. Ради достижения цели, конечно же, в информационной войне прибегают и к методам дезинформации противника, естественно, с выгодой для себя.

Данный инструмент воздействия на умы, по большей части внутренней аудитории, на вооружении есть и у наших агрессивно настроенных армянских соседей. Следует признать, что на протяжении десятков лет Армения, задействовав механизм лжи о «геноциде армян» со стороны турок и азербайджанцев, удавалось вводить в заблуждение мировое сообщество. Кто-то «заблуждался» из-за финансовой заинтересованности, кто-то – из-за политики. Однако, следует отметить, что любая «деза» имеет краткосрочный эффект. Рано или поздно противник его разоблачит, предоставив неопровержимые факты и доказательства. Это наглядно продемонстрировал Азербайджан.

Но, пожалуй, Армения – единственная страна, которая в попытках очернить и оклеветать нашу страну, дискредитировала саму себя. То есть запустили «утку», и сами же ее придушили. Пример налицо.

Так, на днях председатель постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам парламента Армении Тагуи Товмасян направила международным организациям срочные письма в связи со скоплением тяжелой техники ВС Азербайджана вдоль границы Армении и «Нагорного Карабаха» (здесь и далее кавычки Minval) .

«Вдоль границы Армении и Арцаха наблюдается скопление тяжелой техники ВС Азербайджана, это видно даже жителям приграничных населенных пунктов», — истерила Товмасян в соцсети.

В письмах, адресованных международным партнерам, парламентарий предупредила о серьезных угрозах региональной стабильности, создаваемых Азербайджаном, а также о территориальных притязаниях Баку. Наглую дезинформацию Товмасян азербайджанской стороне не пришлось разоблачать. И знаете почему? Да потому, что эту обязанность на себя взяла ни какая-нибудь баба с ереванского рынка, а сам министр обороны Армении Сурен Папикян.

Он, комментируя слухи о скоплении азербайджанской военной техники на границе с Арменией, заявил буквально следующее : «Что касается границ РА, то в настоящее время скопления техники не зафиксировано, но это не означает, что мы должны останавливаться или снижать бдительность».

Во всей этой армянской неразберихе, Товмасян, возможно, и смогла бы «отмазаться», если бы не хронология заявлений. Дело в том, что Сурен Папикян опроверг слухи о скоплении азербайджанской техники еще днем, а Товмасян начала строчить кляузы в международные структуры с канвой, что «армян истребят» вечером.

Я понимаю желание Товмасян дискредитировать Азербайджан в глазах международной общественности, но перед этой «исторической задачей» можно было бы хоть одним глазком просмотреть армянские СМИ? Не до этого было.

Тут проглядываются две версии причин такого свинского поведения Товмасян. Либо она и вправду не знала, что никакой азербайджанской техники на границе нет и не успела проверить поступившую к ней ложную информацию, либо она специально предоставила международным структурам заведомо ложную информацию, чтобы натравить их на Азербайджан, что наиболее вероятно. Потому что так подло Армения поступает не в первый раз, это в ее характере.

Фарид Теймурханлы