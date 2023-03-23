Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) предрек масштабное наступление ВСУ.

«Враг готовит большое наступление, и сколько до него осталось, мы не знаем. Может быть – в середине апреля, а может ударит и раньше. Есть подозрения, что все-таки дождутся апреля, потому что бить, скорее всего, они будут сразу на многих участках. Где-то удары будут отвлекающие, где-то решительные. Может быть, один-два главных удара и два-три вспомогательных», — заявил он.

