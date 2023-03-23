Мы увидели поддержку братских стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в ликвидации последствий землетрясений.

С данным заявлением выступил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалам НТВ и Star TV.

Президент указал на то, что страны-члены ОТГ оказали Турции всемерную поддержку.

«С ОТГ мы уже стали как единый организм. Мы также провели чрезвычайный саммит ОТГ в Анкаре и приняли решение о создании механизма гражданской обороны. Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан, особенно Азербайджан, приехали сюда и ознакомились здесь с проводимой работой”, — отметил он.