Всемирный банк (ВБ), Еврокомиссия (ЕК) и власти в Киеве оценили стоимость восстановления Украины в $411 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что данная сумма в 2,6 раза превышает валовой внутренний продукт Украины, согласно оценкам за 2022 год. Подготовленный Еврокомиссией, Всемирным банком и Киевом отчет охватывает один год с 24 февраля 2022 года.

По данным сторон, Украина в текущем году нуждается в инвестициях на реконструкцию на сумму $14 млрд. В отчете говорится, что размеры ущерба для энергетической системы Украины возросли в пять раз по сравнению с оценками за июнь 2022 года.