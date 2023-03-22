С 24 февраля 2022 года по 22 марта 2023 года общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 167 490 человек (+920 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
С начала войны уничтожены:
3557 (+5) танков
6887 (+8) боевых бронированных машин
2589 (+3) артиллерийских систем
509 (+2) реактивных системы залпового огня
272 (+2) средства ПВО
305 (+0) самолетов
290 (+0) вертолетов
2183 (+16) БПЛА оперативно-тактического уровня
909 (+2) крылатых ракет
18 (+0) кораблей/катеров
5434 (+6) единицы автомобильной техники и автоцистерн
270 (+4) единиц специальной техники.
Добавить комментарий