С 24 февраля 2022 года по 22 марта 2023 года общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 167 490 человек (+920 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожены:

3557 (+5) танков

6887 (+8) боевых бронированных машин

2589 (+3) артиллерийских систем

509 (+2) реактивных системы залпового огня

272 (+2) средства ПВО

305 (+0) самолетов

290 (+0) вертолетов

2183 (+16) БПЛА оперативно-тактического уровня

909 (+2) крылатых ракет

18 (+0) кораблей/катеров

5434 (+6) единицы автомобильной техники и автоцистерн

270 (+4) единиц специальной техники.