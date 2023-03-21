Председатель КНР Си Цзиньпин на приеме в Москве предложил тост за процветание и дружбу между народами России и Китая, предложив выпить до дна.

«Предлагаю тост за дальнейшее развитие китайско-российских отношений стратегического партнерства и взаимодействия в новую эпоху, за процветание, развитие и счастье наших народов, за дружбу между нашими народами из поколения в поколение, за здоровье президента (России Владимира) Путина и всех присутствующих! Выпьем до дна!» — заявил он.