Минобороны Азербайджана: Контингент миротворцев конвоирует нелегальные грузы

В очередной раз было зафиксировано сопровождение автомобилей обеспечения, принадлежащих незаконным армянским вооруженным формированиям, подразделениями российского миротворческого контингента, временно дислоцированного в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Движение 1 боевой машины ЗТР-82А, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, 3 УРАЛов с тентом, принадлежащих армянам, и автомобиля КамАЗ с топливным баком, всего пять боевых машин, в направлении грунтовой дороги Ханкенди-Халфали-Туршсу , были зафиксированы нашими средствами технического наблюдения.

«Подтверждаем, что осуществление военных перевозок в сопровождении российского миротворческого контингента является грубым нарушением положений трехсторонней Декларации и неприемлемо.

Такие незаконные действия, которые происходят регулярно, делают необходимым создание пункта пропуска и контроля Азербайджаном на последнем пункте Лачинской дороги на азербайджано-армянской границе», — говорится в сообщении.