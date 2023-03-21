Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани раскритиковал послание президента США Джо Байдена по случаю Новруза. Он назвал поздравления американского лидера лицемерными и отметил, что вражда с иранским народом стала частью внешней политики Вашингтона.

«Вражда с Исламской Республикой и иранским народом является неизменной частью внешней политики режима США, что также ежегодно отражается в послании его официальных лиц по поводу Навруза», — написал он в своем Twitter.

В Тегеране подчеркнули, что заявление о поддержке иранских женщин при сохранении и ужесточении жестоких санкций против Ирана является проявлением лицемерия и враждебности.

Ранее в своем выступлении по поводу Новруза президент США Джо Байден подчеркнул, что США будут и впредь поддерживать женщин и всех граждан Ирана и продолжать привлекать власти страны к ответственности за «преследования собственного народа».