Британская разведка предполагает, что в ближайшее время заключенные-«вагнеровцы», которые прошли войну в Украине и выжили, получат обещанное помилование и свободу, а для российского общества их возвращение может стать вызовом.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В нем отмечают, что в ближайшие недели тысячи заключенных, которых завербовали в российских тюрьмах в ряды группы «Вагнера» и которые прошли войну, вероятно, получат помилование и свободу.

Разведка напомнила, что пик вербовки добровольцев из тюрем выпал на осень и им тогда обещали отмену приговоров через полгода службы.

«Хотя примерно половина завербованных заключенных, скорее всего, погибли или получили ранения, есть свидетельства из России, что группа («Вагнера», – ред.) придерживается обещания отпустить на свободу тех, кто выжил. Справки, которые выдают освобожденным ветеранам группы Вагнера, якобы подтверждены указом президента Путина», – отмечает британская разведка.

Аналитики отмечают, что Пригожину, похоже, закрыли возможность продолжать наем добровольцев из тюрем, а это массовое увольнение из рядов группы ухудшит для группы Вагнера ситуацию с личным составом.

Кроме того, массовое возвращение в свои города бывших преступников, из которых многие отбывали наказание за тяжкие преступления, а теперь имеют травматический опыт войны, скорее всего, станет серьезным вызовом для российского общества.