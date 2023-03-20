Госсекретарь США Энтони Блинкен резко негативно оценил визит Си Цзиньпина в Москву на фоне того, что Международный суд выдал ордер на арест главы РФ Владимира Путина.

«То, что президент Си приехал в Россию через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Путина, говорит о том, что Китай не чувствует ответственности за то, чтобы привлечь Кремль к ответственности за зверства, совершенные на Украине, и вместо того, чтобы даже осудить их, он скорее предоставит дипломатическое прикрытие для России, чтобы она продолжала совершать те самые преступления», — сказал Блинкен.