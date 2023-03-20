Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не заявлял об участии российского главы государства в выборах, которые пройдут в 2024 году. Так на вопрос о возможном участии Путина в выборах после слов китайского лидера ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Си Цзиньпин не утверждал, что Путин будет баллотироваться на новый срок. При этом он отметил, что уверенность китайского лидера в поддержке российского лидера со стороны граждан можно только поддержать.