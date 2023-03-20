Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что в вопросе поставок боеприпасов в Украину европейские страны «должны действовать быстро».

«Цель должна быть такой — и это имеет абсолютный приоритет с моей точки зрения, — чтобы значительное количество соответствующих боеприпасов было поставлено в Украину до конца этого года», — заявил Писториус в ходе встречи министров обороны и иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

По его словам, для достижения этой цели, Европа должна объединить свои производственные мощности. Германия уже ведёт переговоры с партнёрами по ЕС и оружейными концернами. Заинтересованность в такого рода сотрудничестве пока выразили Дания и Нидерланды.