Есть довольно убедительный повод говорить о «пользе» прибывших в Армению наблюдателей от так называемой гражданской миссии, которая представляет Европейский Союз. С самого начала, как только на Пражской встрече в формате четверки президент Франции Эммануэль Макрон стал актуализировать вопрос размещения специальной миссии на границе двух кавказских стран, реакция азербайджанского лидера Ильхама Алиева оказалась негативной, потому как никакого резона для отправки в регион наблюдательной не было.

Такой необходимости поныне нет, поскольку 44-дневная война расставила все точки над «İ», и в регионе давно созрели предпосылки для установления прочного и всеобъемлющего мира. Но как выяснилось, отдельные зарубежные круги стали присматриваться к положению в зоне армяно-азербайджанской границы сквозь призму своих интересов, которые никак не коррелируются со стабилизацией в контексте поствоенных реалий.

Первая миссия, что оказалась в Южном Кавказе под занавес 2022 года, ничем особо не отличилась. Скорее всего, на нее были возложены функции разведки, чтобы пристальнее присмотреться к местности и определить так называемые плюсы и минусы для выработки дальнейших планов по обострению положения.

В последние дни, что армянские военные и пограничники подрывают тишину грохотом своего оружия, да еще и прицельно стреляют по азербайджанским пограничникам. Становится ясно, что для чего бывшие военные, жандармы, полицейские от Франции и Германии вместе со своим оружием прибыли в Южный Кавказ.

До того Иреван на востребованные инициативы Баку одобрительно кивал, но ничего не делал, чтобы открыть дорогу для имплементации предусмотренных стабилизационных мероприятий. Ведь принято было считать, что для окончательной нормализации положения выработалась дорожная карта, согласованная в рамках тройки Баку-Москва-Иреван.

Но не трудно было догадаться, что Никол Пашинян всецело ушел под влияние западников, дабы подорвать тишину ради осуществления реваншистских планов не только армянских, но и западных радикально настроенных кругов.

Это и объясняет, почему в последнее время количество провокаций на границе Азербайджана и Армении увеличилось. Случайностью это называть невозможно, потому как противники мира и стабильности, идя наперекор здравому смыслу, провоцируют слабохарактерную армянскую власть на новый виток эскалации.

Примечательно, что обострения точь-в-точь совпали с этапами работы двухлетней миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе. Стало быть, самозваные наблюдатели выполняют не миролюбивую, а подрывную миссию, раз армянские военные под их началом регулярно совершают противоправные действия. Идя на провокации, они пополняют список собственных военных преступлений. С рук это им не сойдет.

Закончившаяся война установила в регионе новый статус-кво, и никто не вправе его изменить. Теперь, когда Иреван пляшет под фальшивую дудку Запада, становится ясно, почему он все время отлынивал от переговорного процесса, невнятно отвечал на мессиджи Баку о подписании мирного договора.

Сегодня, когда в мире набирает обороты хаос, разрастаются противоречивые тренды, некоторым силам Европы и Америки понадобился подручный материал, чтобы через него внедриться на Кавказ, вытеснить оттуда Россию, как основного модератора армяно-азербайджанского урегулирования, наконец, создать опорные базы для реализации мультипликативного плана. Он предусматривает установление западной гегемонии на одном из стратегически важных регионов постсоветского пространства в физической близости от Турции и Ирана.

Не видеть того, как Иреван наглеет, пользуясь безграничной помощью западных лоббистов, невозможно. Его силовые провокации и есть производная от объединенной позиции Запада, который вынашивает новые планы по переформатированию положения в Евразийском пространстве. Армения совсем потеряла голову, вверив свою судьбу внешним центрам. Безрассудно подпав под их влияние, Пашинян и его сторонники списывают с себя ответственность. Но их слабая власть не осознает, что внешние поджигатели практически ничем не рискуют. А Армении есть над чем подумать и чем дорожить.

Она, среди прочего, может распрощаться со своим суверенитетом, если вознамерится пересечь критические линии. Тогда уж точно несдобровать.

Явно видно, как поверженный агрессор злонамеренно пошел на обострение в канун праздника «Новруз», который воплощает в себе добрые ценности, обновление и новую жизнь. Не за горами и другой святой праздник Ислама — Рамазан, на время которого народы и поколения останавливали войны, шли на контакты ради спасения жизней, наконец, осознавали, что человечность и гуманность есть непреходящие величины, воспитывающие в людях миролюбие.

Однако для реакционных кругов Армении, равно как и для их внешних покровителей, здоровые идеалы ничего не значат.

Недавно президент Ильхам Алиев, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности напомнил высокой аудитории непреложную истину, согласно которой Армения капитулировала. Армия Азербайджана вела справедливую борьбу за прекращение агрессии на собственной земле, за восстановление территориальной целостности на основе требований международного права.

Урок, который преподал Азербайджан Армении, похоже, ничему капитулянтов не научил. Тем хуже для них. В случае нового обострения армянские фашисты и реваншисты пощады не получат. Не случайно лидер Азербайджана Ильхам Алиев предупредил армянских военных, что предупреждений больше не будет.

Оторванность военно-политического руководства Армении от элементарных человеческих ценностей, пренебрежительное отношение к культуре и обычаям соседей всегда обнажали звериный оскал тех, кто видит в ближнем врага и пытается завладеть его добром.

Не выйдет. Время варваров ушло, даже если им кто-то обещает преференции, преступления не останутся без наказаний. В этом уж точно сомневаться не следует.

И напоследок, за бездумные и чреватые действия армянских властей несут ответственность еще и высокие инстанции Европейского Союза, которые в упор не желают замечать грязные выходки некоторых государственных руководителей, континентальных парламентариев, поднаторевших в организации и проведении шабашей.

Тофик Аббасов