Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал быть готовыми к применению ядерного оружия в любой момент для предотвращения войны. Об этом он заявил 19 марта во время двухдневных учений, когда был осуществлен запуск баллистической ракеты, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным Пхеньяна, ракета пролетела 800 км и поразила цель. Учения включали отработку управления системой командования ядерным ударом, перехода на боевую готовность к ядерной контратаке и запуска тактической баллистической ракеты с имитированной ядерной боеголовкой.