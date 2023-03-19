Крупнейший швейцарский банк UBS приобретет банк Credit Suisse, который оказался в сложном финансовом положении из-за оттока клиентов. Об этом в воскресенье сообщил Национальный банк Швейцарии (НБШ)​​​​​​.

Как заявил на пресс-конференции в Берне президент Швейцарии Ален Берсе, в свете этого решения НБШ согласился увеличить ликвидность UBS на 100 млрд франков ($108 млрд). «Это лучшее решение по обеспечению доверия финансовой системе» Швейцарии, добавил он. Как сообщили на пресс-конференции, это решение одобрено швейцарским финансовым регулятором.

Сумма сделки по приобретению Credit Suisse банком UBS составила $3,24 млрд.