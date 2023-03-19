Аналитики американского банка Goldman Sachs пересмотрели свой прежний прогноз о росте цен на нефть до 100 долларов в ближайшие 12 месяцев, сообщает Bloomberg.

«Цены на нефть рухнули, несмотря на рост спроса в Китае, учитывая давление на банковский сектор, опасения по поводу рецессии и уход инвесторов. Исторически после таких оставляющих глубокий след событий корректировка и восстановление цен происходит только постепенно», — говорится в очередном прогнозе банка.

Ситуация вокруг швейцарского банка Credit Suisse спровоцировала панику на рынках, следствием которой стало снижение цен на нефть до 15-месячного минимума.

После снижения цен банк рассчитывает, что наращивание добычи нефти странами ОПЕК, которое, по его предыдущим прогнозам, должно было начаться во второй половине текущего года, случится лишь в третьем квартале 2024 года. Что же до самих цен на нефть, то, по мнению аналитиков банка, теперь баррель Brent-смеси достигнет цены 94 доллара в ближайшие 12 месяцев, а во второй половине 2024 года будет торговаться по 97 долларов.