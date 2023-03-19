Немецкая компания Puma, которая занимается выпуском спортивной одежды и обуви, больше не будет использовать кожу кенгуру для изготовления футбольных бутс. Спустя две недели после заявления фирмы аналогичное заявление сделала и американская компания Nike, сообщает Hypebeast.

«Nike продала своего единственного поставщика кожи кенгуру в 2021 году и с этого года прекратит производство каких-либо продуктов из кожи кенгуру, заменив кожу запатентованным синтетическим верхом», — пишет издание.

Кожа кенгуру — довольно распространённый материал для футбольных бутс, используемый в первоклассных моделях, таких как линейки Nike Tiempo 9 Elite, adidas Predator Pulse и Puma KING. В этом году в штате Орегон был принят законопроект, согласно которому запрещается продажа продуктов на основе кенгуру.