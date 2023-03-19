Прежде чем обвинять Россию в военных преступлениях и осуждать за проведение «специальной военной операции» в Украине, Западу во главе с США стоит вспомнить о собственных злодеяниях в других странах. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«Каждый, кто предположительно совершил военное преступление, должен быть привлечён к ответственности. Когда мы смотрим на российско-украинский конфликт, мы можем обратить внимание и на все остальные,» — написал он в своём «Твиттере».

Депутат напомнил, что в результате незаконной войны в Ираке погибли миллионы мирных жителей. По его словам, с того момента прошло уже 20 лет, а виновные до сих пор не понесли ответственность за свои действия.

«Когда же [президент США в 2001-2009 годах Джордж] Буш и [премьер-министр Британии в 1997-2007 годах Тони] Блэр будут арестованы?» — поинтересовался политик.