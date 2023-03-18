Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с работой, проведенной в селе Талыш Тертерского района.

Глава государства и первая леди сначала посмотрели мемориальный камень в селе Талыш. Об этом сообщает «Азертадж».

Специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов проинформировал главу государства о проделанной работе.

4 октября 2021 года глава государства водрузил государственный флаг Азербайджана на Площади флага в селе Талыш. По поручению президента Азербайджана в селе Талыш после его освобождения от оккупации были проведены строительно-восстановительные работы, построены новые дома, создана необходимая инфраструктура. В рамках первого этапа ремонтно-восстановительных работ, проводимых в селе, осуществлены работы по благоустройству на Площади флага. На одной из высоких точек села Талыш созданы уголок отдыха для эффективного проведения жителями своего досуга и смотровая площадка.

В рамках выполненных работ восстановлены и полностью реконструированы 10 нежилых объектов и объектов общественного питания. На территории, прилегающей к этим объектам, выполнены работы по благоустройству. Одним из них является административное здание.

Глава государства и первая леди ознакомились с условиями, созданными в административном здании.

Двухэтажное административное здание было капитально отремонтировано, реконструирована его кровля. Сельская площадь перед административным зданием благоустроена и здесь проведены масштабные работы по озеленению. Все коммуникационные системы здания реконструированы. Административное здание оснащено системами пожарной сигнализации, связи и видеонаблюдения.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в детском саду села Талыш. Одноэтажное здание детского сада также капитально отремонтировано. Все коммуникационные системы реконструированы и здание оснащено системами пожарной сигнализации, связи, видеонаблюдения и оповещения о чрезвычайных ситуациях. Внутренняя часть здания оснащена всем необходимым техническим оборудованием для оказания услуг. На приусадебном участке для детей построена игровая площадка с резиновым покрытием и две беседки. Словом, здесь созданы все условия для интересного и эффективного досуга детей.

В ходе ознакомления со школой на 78 ученических мест в селе Талыш было сообщено, что двухэтажное здание также восстановлено. Полностью обновлены кровля и коммуникационные системы. Здание оснащено системами пожарной сигнализации, связи, видеонаблюдения. На первом и втором этажах здания учебного заведения расположены классные комнаты, медицинский и учительский кабинеты, на мансарде — актовый зал и библиотека. На приусадебной территории школы созданы футбольная и спортивная площадки с искусственным покрытием.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева разожгли новрузовский костер в селе Талыш.

Затем глава государства поздравил азербайджанский народ с праздником.