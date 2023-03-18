Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Танджу Билгич прокомментировал утверждения о событиях 1915 года очередной отчет Европарламента под названием «Отношения ЕС-Армения» от 15 марта 2023 года:

«Эти взгляды несовместимы с историческими фактами и международно-правовые нормами, Они для нас недействительны».

Билгич распространил письменный ответ на отчет Европарламента под названием «Отношения ЕС-Армения».

Официальный представитель МИД, посол Билгич в частности отметил: «Видно, что Европарламент в своем обычном отчете «Отношения ЕС-Армения» от 15 марта 2023 года настаивает на безосновательных утверждениях о нашей стране и событиях1915 года».

«Эти взгляды, несовместимые с историческими фактами и нормами международного права, не имеют для нас силы. Мы призываем Европейский парламент действовать в соответствии с политической моралью и международным правом, а не повторять такие односторонние и безосновательные заявления», — говорится в заявлении МИД.