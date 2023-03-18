Российские войска ежедневно теряют до 1500 солдат в ходе текущего наступления, в основном в Бахмуте.

Об этом заявил высокопоставленный представитель НАТО, говоривший на условиях анонимности.

«Россия теряет 1200, 1300 и даже 1500 солдат в день в ходе текущего наступления, в основном в Бахмуте. Соотношение убитых и раненых составляет один к трем», — приводит The Gardian его слова.

Представитель НАТО добавил, что Украина несет «на порядок меньше потерь» в боях, где с обеих сторон расходуется «несколько тысяч» снарядов в день.

Он добавил, что пока неясно, как долго будет продолжаться битва за Бахмут. Мрачные, напряженные бои идут на линии фронта в городе вдоль реки, которая превратилась в «зону убийства».