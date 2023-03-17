С июня Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) запускает регулярные рейсы в Бахрейн, сообщает пресс-служба AZAL.

Первый рейс авиакомпании по этому направлению будет осуществлен 1 июня. Первоначально полеты будут выполняться раз в неделю – по четвергам, с июля добавится еще одна частота – по воскресеньям.

Бахрейн — это островное государство в Персидском заливе, известное своими белоснежными пляжами, историческими местами и множеством туристических достопримечательностей.

Более подробно узнать о расписании полетов можно на официальном сайте авиакомпании. Приобрести авиабилеты на рейсы можно также через мобильное приложение AZAL.