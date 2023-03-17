Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков раскрыл детали грядущих переговоров Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Москве. По его словам, никаких «дополнительных отягощающих протокольных штучек» не будет. В понедельник будут опубликованы статьи лидеров двух стран, в них будут отражены их оценки состояния отношений Китая и России.

В ходе встречи будет обсуждаться война в Украине, Россия ценит сдержанную и выверенную позицию Китая, отметил он.

«Главное — это переговоры. И визит называется государственным, чтобы подчеркнуть его важность. Носить он будет исключительно деловой характер», — отметил Ушаков в беседе с журналистами.

По его словам, визит главы КНР в Москву состоится с 20 по 22 марта и стартует переговорами тет-а-тет с президентом РФ в понедельник и последующим обедом. В Кремле придают большое значение этой неформальной закрытой беседе.

«»20 марта во второй половине дня Путин и Си проведут двустороннюю встречу тет-а-тет, поужинают вместе. Мы придаем этой неформальной закрытой беседе большое значение, потому что в ходе нее будут рассмотрены самые важные, ключевые, самые чувствительные вопросы, которые касаются взаимоотношений двух стран, в том числе ведение дел на международной арене», — подчеркнул Ушаков.

Во вторник, 21 марта, Путин и Си Цзиньпин проведут встречу сначала в узком составе, а потом в расширенном.

В программе визита Си Цзиньпина в Москву также есть обед с участием не только чиновников, но также бизнесменов и других деятелей, имеющих отношения к российско-китайскому партнёрству. По итогам переговоров лидеры двух стран подпишут несколько документов и сделают совместное заявление, а также обменяются символическими подарками.

«Это важнейшее событие в наших двусторонних отношениях и подтверждает особый характер российско-китайского партнёрства. И мы не сомневаемся, что предстоящие переговоры предадут новый мощный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества», — считает Ушаков.