Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин мог устроить информационную кампанию против секретаря Совбеза РФ Патрушева, сообщает Американский институт изучения войны.

Так, 16 марта пресс-служба Пригожина прокомментировала якобы заявление Патрушева Путину о том, что от «Вагнера» «через полтора-два месяца ничего не останется». Пригожин, комментируя вопрос, заданный ему со стороны СМИ, заявил, что о таком разговоре не слышал.

Отметим, что ни Патрушев, ни пресс-служба Кремля ранее не сообщали, что такой разговор имел место, и единственное упоминание о такой беседе — в «вопросе», который был опубликован по факту ответа Пригожина.

По данным «Института», Пригожин сам выдумал и вбросил историю про заговор в Кремле против себя, чтобы продемонстрировать собственную значимость.

Если исходить из того, что сообщение было просто частью информационной операции, то Патрушев может стать следующей мишенью Пригожина вслед за минобороны и Генштабом РФ, считают в ISW.