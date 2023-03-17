Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын после пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» заявил, что на ядерное оружие ответит ядерным оружием. Об этом сообщает радиостанция «Голос Кореи».

«Ким Чен Ын очередной раз напомнил строгое заявление…, что на ядерное оружие ответит ядерным оружием, а на открытое противоборство — открытым противоборством», — говорится в сообщении.

Лидер КНДР также подчеркнул, что «следует строго поддерживать готовность стратегических вооруженных сил к стремительному реагированию, чтобы быть в полной готовности к вооруженным конфликтам и войне любой формы».