ВСУ только за последние сутки в районе Бахмута ликвидировали 225 российских военных. Еще 306 российских военных было ранено.

Захватчики активно пытаются идти в атаку, не жалея живой силы, и несут большие потери, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он отметил, что на Бахмутском направлении враг 256 раз обстреливал украинские позиции разными типами артиллерии и РСЗО, из них 53 обстрела произошли в районе самого Бахмута.

Череватый также отметил, российские войска также пытаются идти в атаку на Лиманско-Купянском направлении. Там несколько недель подряд происходит рекордная артиллерийская активность со стороны россиян.

Однако россияне там ежесуточно теряют бронетехнику и живую силу. Только за последние сутки здесь произошло четыре боевых столкновения.