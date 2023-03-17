Мы провели обсуждения в Агдаме дальнейших приоритетов, а также вопросов налаживания еще более тесного сотрудничества в предстоящей в 2023 году работе.

Об этом после стратегических консультаций по партнерству Азербайджан-ООН в городе Агдам сказала резидент-координатор ООН Владанка Андреева.

Она отметила, что во время обсуждений услышала скорбное известие: «Нам стало известно о том, что сегодня двое азербайджанцев погибли в результате разрыва мины. С глубоким прискорбием выражаю соболезнование членам семей и близким погибших. Являясь семьей ООН, мы и впредь продолжим поддержку Азербайджана в работе по разминированию».

Сообщив об участии в акции по посадке деревьев в Агдаме, представитель ООН отметила, что кампания носит также символический характер.

«Кампания по посадке деревьев посвящена 100-летию Гейдара Алиева, а также символизирует зеленое будущее Карабаха»,- приводит «Азертадж» ее слова.